كأس العالم قطر: حامل اللقب "فرنسا" يُسقط إنجلترا بثنائية ويضرب موعدًا مع المغرب

ضرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم (حامل لقب المونديال) موعدًا مع نظيره المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر2022؛ وذلك بعد أن تجاوز عقبة إنجلترا بنتيجة 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبَين مساء أمس السبت على أرض ملعب البيت، وسط حضور أكثر من 68 ألف متفرج، بقيادة الحكم البرازيلي "بيريرا سامبيو".
الشوط الأول انتهي بتقدُّم فرنسا عبر تسديدة من خارج الصندوق، لا تُصد ولا تُرد، من قدم "تشواميني" عند الدقيقة الـ17.
ومع مطلع الشوط الثاني عادت إنجلترا للمباراة من جديد، حينما أحرز "هاري كين" هدف التعادل لمنتخب بلاده عند الدقيقة الـ54 من ركلة جزاء.
وعند الدقيقة الـ78 عزز "جيرو" النتيجة لفرنسا، من خلال استثماره عرضية مثالية، حوَّلها برأسه داخل شباك الحارس "جوردان".
وأضاع "كين" ركلة جزاء لإنجلترا، كانت كافية للعودة للمباراة عند الدقيقة الـ84.