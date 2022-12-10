كأس العالم قطر: حامل اللقب "فرنسا" يُسقط إنجلترا بثنائية ويضرب موعدًا مع المغرب

ضرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم (حامل لقب المونديال) موعدًا مع نظيره المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر2022؛ وذلك بعد أن تجاوز عقبة إنجلترا بنتيجة 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبَين مساء أمس السبت على أرض ملعب البيت، وسط حضور أكثر من 68 ألف متفرج، بقيادة الحكم البرازيلي "بيريرا سامبيو".