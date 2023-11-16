"الهلال" يستهدف التعاقد مع "برونو فيرنانديز" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي

وانضم برونو فيرنانديز البالغ من العمر 29 عامًا، لمانشستر يونايتد في يناير 2020، قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي، كما يلعب في صفوف المنتخب البرتغالي منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 75 مليون يورو.