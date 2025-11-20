رياضة

العراق يواجه الفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق مونديال 2026

العراق يواجه الفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق مونديال 2026
تم النشر في

يواجه منتخب العراق لكرة القدم الفائز من مواجهة منتخبي بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، وذلك حسب القرعة التي أُجريت اليوم في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيورخ السويسرية.

ووضعت القرعة منتخب العراق في المسار الثاني، حيث يخوض نهائي الملحق مباشرة أمام الفائز من مباراة المربع الذهبي التي تجمع بين بوليفيا وسورينام.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخب العراقي مباشرة إلى المونديال، الذي يقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في حال تحقيقه الفوز.

وستُقام مباراة الملحق العالمي في شهر مارس المقبل بالمكسيك.

كأس العالم 2026
منتخب العراق لكرة القدم

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org