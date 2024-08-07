أولمبياد باريس 2024 : المنتخب المصري في مواجهة شقيقه المغربي لتحديد مركزي الثالث والرابع

يستعد المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، لمواجهة نظيره المغربي في لقاء عربي لتحديد المركز الثالث، والرابع بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء.
وكان قد خسر المنتخب المصري أمام نظيره الفرنسي بنتيجة (1 / 3)، في مباراة الدور نصف النهائي، بينما خسر المنتخب المغربي أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (1 / 2).
ونجح المنتخب المغربي في التأهل للبطولة بعد تصدره لمجموعته برصيد 6 نقاط ، كما تأهل منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته برصيد 7 نقاط.