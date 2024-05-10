الليلة.. هل يحسم الهلال لقب دوري روشن "رسميًّا" أمام الحزم؟

يُسدل الستار مساء اليوم السبت على منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات مرتقبة، لعل أبرزها لقاء الهلال والحزم، الذي قد يتم خلاله رسميًّا إعلان حسم لقب دوري روشن لموسم 2023-2024 لصالح الهلال في حال الفوز أو التعادل؛ إذ يحتاج الأزرق لنقطة واحدة فقط لتحقيق لقب الدوري.