الليلة.. هل يحسم الهلال لقب دوري روشن "رسميًّا" أمام الحزم؟

يُسدل الستار مساء اليوم السبت على منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات مرتقبة، لعل أبرزها لقاء الهلال والحزم، الذي قد يتم خلاله رسميًّا إعلان حسم لقب دوري روشن لموسم 2023-2024 لصالح الهلال في حال الفوز أو التعادل؛ إذ يحتاج الأزرق لنقطة واحدة فقط لتحقيق لقب الدوري.
لقاء عنوانه "حسم لقب الدوري لصالح الهلال" حين يواجه الحزم في تمام السادسة مساء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.
الهلال "المركز الأول - 86 نقطة" يدخل اللقاء وسط حشد جماهيري كبير متوقع، وعلى ملعبه؛ إذ يسعى رسميًّا لإعلان حصوله على لقب دوري روشن لهذا الموسم؛ إذ يحتاج إلى نقطة واحده "أي يكفيه التعادل السلبي أو الإيجابي" أمام الحزم "المركز الأخير - 20 نقطة"، وبات الأخير أول المودعين لدوري الأضواء.
يحل الطائي ضيفًا على نظيره الرائد في تمام السادسة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
لقاء مهم للطائي؛ للعودة إلى حائل بالنقاط الثلاث من أجل الابتعاد عن مراكز خطر الهبوط.
وفي المقابل يأمل الرائد الاقتراب أكثر من مناطق الأمان.
"كلاسيكو" الجولة الـ31 المرتقب يجمع الشباب وضيفه الأهلي في تمام التاسعة مساء على ملعب نادي الشباب في الرياض.
الشباب يدخل اللقاء متسلحًا بعاملَي الأرض والجمهور؛ لمواصلة سلسلة الانتصارات، وإسعاد جماهيره بعد التراجع الكبير الذي عاشه في الدور الأول من الدوري.
وفي المقابل يدرك الضيوف أن إحكام القبضة على المركز الثالث يمر عبر بوابة الشباب؛ لذا سيرمي الأهلي بكامل أوراقه من أجل العودة إلى جدة بالنقاط الثلاث.