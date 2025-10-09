بقيادة رياض محرز.. منتخب الجزائر يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026

تأهّل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه أمس على مضيفه منتخب الصومال بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميلودي هدفي، ضمن الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من تصفيات المجموعة السابعة الأفريقية المؤهلة إلى البطولة التي ستقام العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وافتتح محمد عمورة التسجيل لمنتخب الجزائر في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، قبل أن يضاعف النتيجة النجم رياض محرز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 19. وفي الشوط الثاني، عاد عمورة ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 57، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده.
وبهذا الفوز، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة، ليحسم تأهله رسميًا إلى المونديال قبل جولة واحدة من ختام التصفيات، بفارقٍ لا يمكن تعويضه عن أقرب منافسيه.