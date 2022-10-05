نائب أمير المنطقة الشرقية يزور أكاديمية "أبيكس" الرياضية لنادي الفتح

زار الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، يرافقه الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء أمس، مدينة أبيكس الرياضية التابعة لشركة نادي الفتح الاستثمارية في موقعها بجامعة الملك فيصل.
والتقى نائب أمير الشرقية برئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق، واطلع على مرافق المدينة، وتعرف على أنشطتها والأكاديميات الرياضية المتوفرة في مدينة أبيكس الرياضية للرجال والنساء، ولجميع الفئات العمرية للكبار والصغار من عمر 4 سنوات.
يُذكر أن عدد المشتركين بمدينة أيبكس بلغ أكثر من 500 مشترك في مختلف الألعاب؛ ومنها: كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، والتنس الأرضي، والكروس فيت، والسكواش، والكاراتيه، والتايكوندو، والسباحة، والغوص، وصالات الحديد.