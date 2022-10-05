نائب أمير المنطقة الشرقية يزور أكاديمية "أبيكس" الرياضية لنادي الفتح

يُذكر أن عدد المشتركين بمدينة أيبكس بلغ أكثر من 500 مشترك في مختلف الألعاب؛ ومنها: كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، والتنس الأرضي، والكروس فيت، والسكواش، والكاراتيه، والتايكوندو، والسباحة، والغوص، وصالات الحديد.