استعدادًا للآسيوية.. أخضر الناشئين يواصل تحضيراته في معسكر تركيا

أجرى المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في تركيا، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.