استعدادًا للآسيوية.. أخضر الناشئين يواصل تحضيراته في معسكر تركيا

أجرى المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في تركيا، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب مركز كاليستا الرياضي في مدينة أنطاليا بتركيا، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمرين الاستلام والتسليم، أعقبه تمرين الاستحواذ على الكرة، ثم تمرين تكتيكي على التحولات.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الاثنين تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب أذربيجان الأربعاء المقبل في أولى المباريات التجريبية ضمن معسكره في تركيا.