الفتح يُمدِّد عقد فراس البريكان حتى 2028

جدَّدت إدارة نادي الفتح، برئاسة المهندس سعد العفالق، عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي الأول فراس البريكان لمدة خمس سنوات حتى 2028.
وقدم البريكان مع الفتح مستويات مميزة؛ قادته ليكون عنصرًا ثابتًا في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكان أحد نجوم الأخضر في مونديال قطر.
وبالرغم من العروض المتعددة التي تلقاها اللاعب من أبرز الأندية إلا أن عملية التجديد تمت بسلاسة نسبة للرغبة المشتركة بين الطرفين، والراحة الكبيرة التي وجدها البريكان في صفوف النموذجي.
ويعتبر فراس البريكان اللاعب السعودي الوحيد في قائمة العشرة الأوائل لهدافي الموسم الحالي؛ إذ سجل 17 هدفًا؛ كفلت له المركز الرابع في قائمة هدافي دوري روشن لموسم 2022 - 2023، بفارق 4 أهداف عن هداف الدوري مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله.