للمرة الخامسة في تاريخه.. ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبية

وشارك ريال مدريد في مباراة السوبر بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية، فيما شارك فرانكفورت، بصفته بطلاً للدوري الأوروبي، حيث توج باللقب بعد فوزه على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل 1-1.