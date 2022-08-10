للمرة الخامسة في تاريخه.. ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبية

توج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة في تاريخه بعد تغلبه على أينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد، مساء أمس الأربعاء، على أرض الملعب الأولمبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
وشارك ريال مدريد في مباراة السوبر بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية، فيما شارك فرانكفورت، بصفته بطلاً للدوري الأوروبي، حيث توج باللقب بعد فوزه على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل 1-1.
افتتح المدافع النمساوي ديفيد ألابا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 37، وعزز هدافه الفرنسي كريم بنزيمة عند الدقيقة 65 تقدم النادي الملكي بالهدف الثاني.
وبذلك رفع الريال رصيده إلى 5 ألقاب في مسابقة السوبر الأوروبي، ليعادل إنجاز غريمه التاريخي برشلونة وكذلك ميلان الإيطالي.