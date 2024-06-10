رحيل أو إعارة.. "الشباب" يحسم قراره بشأن مستقبل "حبيب ديالو" مع الفريق

وسبَق أن أبدى نادي فولهام الإنجليزي اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع صاحب الـ28 عامًا، كما أبدى كل من برينتفورد الإنجليزي وبريست الفرنسي، اهتمامهما أيضًا بضم لاعب الشباب بالموسم الجديد.