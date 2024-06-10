رحيل أو إعارة.. "الشباب" يحسم قراره بشأن مستقبل "حبيب ديالو" مع الفريق

حسمت إدارة نادي الشباب قرارها بشأن مستقبل السنغالي حبيب ديالو، مهاجم الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا لما كشف عنه الصحفي "بن جاكوبس" فإن مسؤولي الشباب قرروا إعارة أو بيع عقد حبيب ديالو هذا الصيف، وسط اهتمام باللاعب من فرنسا وتركيا.
وقال "جاكوبس": إن النادي يستهدف التعاقد مع مهاجمين جدد، مع استكشاف الخيارات في الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي.
وسبَق أن أبدى نادي فولهام الإنجليزي اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع صاحب الـ28 عامًا، كما أبدى كل من برينتفورد الإنجليزي وبريست الفرنسي، اهتمامهما أيضًا بضم لاعب الشباب بالموسم الجديد.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن حبيب ديالو ليس جزءًا من خطط الشباب في الموسم القادم؛ على الرغم من انضمامه إلى الفريق في أغسطس الماضي فقط من ستراسبورغ مقابل مبلغ ضخم.