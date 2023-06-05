ميسي يزينها.... هذه قائمة النجوم الـ ١٠ المتوقع احترافهم بدوري روشن للمحترفين

ودخلت الأندية السعودية الخمسة الكبار - الاتحاد والهلال والأهلي والنصر والشباب - في مفاوضات بالفعل مع أكثر من لاعب من نجوم الصف الأول - فيما اللاعبين الـ 10 المتوقع احترافهم في السعودية الموسم الرياضي المقبل: ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، هوغو لوريس، سيرخيو راموس، أنخل دي ماريا، نغولو كانتي، روبرتو فيرمينو، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، وكريم بنزيما - ( وقع رسمياً مع نادي الاتحاد).