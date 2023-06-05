ميسي يزينها.... هذه قائمة النجوم الـ ١٠ المتوقع احترافهم بدوري روشن للمحترفين

وضعت الأندية السعودية عشرة لاعبين من نجوم الصف الأول تحت المجهر، بما في ذلك الكرواتي لوكا مودريتش والحارس الفرنسي هوغو لوريس، للاستفادة من خدماتهم بعد انتهاء عقودهم مع فرقهم الحالية.
ومن المتوقع أن ينضم مودريتش وراموس، الذي رحل عن باريس سان جرمان إلى كريستيانو رونالدو في النصر، فيما قد يلعب كانتي ولوريس إلى جانب بنزيمة في نادي الاتحاد.
وتجري الآن مفاوضات بين الأندية السعودية الخمسة، وهي الاتحاد والهلال والنصر والشباب والأهلي وعددٍ من اللاعبين المرشحين للانتقال إلى الدوري السعودي، واللاعبون العشرة المتوقع احترافهم في السعودية:
ودخلت الأندية السعودية الخمسة الكبار - الاتحاد والهلال والأهلي والنصر والشباب - في مفاوضات بالفعل مع أكثر من لاعب من نجوم الصف الأول - فيما اللاعبين الـ 10 المتوقع احترافهم في السعودية الموسم الرياضي المقبل: ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، هوغو لوريس، سيرخيو راموس، أنخل دي ماريا، نغولو كانتي، روبرتو فيرمينو، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، وكريم بنزيما - ( وقع رسمياً مع نادي الاتحاد).