قطع مسافة تبلغ 180.5 كلم.. الهولندي ديلان" بطلاً للمرحلة الأولى من طواف السعودية 2023

فاز المتسابق الهولندي "ديلان جرونويجن" بالمرحلة الأولى في طواف السعودية 2023، والذي انطلق اليوم الاثنين في محافظة العلا، بتنظيم من وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، حيث انطلق السباق من مطار محافظة العلا الدولي، وصولاً إلى "خيبر"، في مسافة تبلغ 180.5 كلم.
وحسم "ديلان جرونويجن" المرحلة الأولى من السباق في مدة زمنية بلغت 4 ساعات و7 دقائق و59 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني الدراج الصربي دوجان راجوفيتش من فريق بحرين فكتوريس، بفارق 4 ثوانٍ عن صاحب المركز الأول، وجاء في المركز الثالث المتسابق الألماني ماكسيمليان ريتشارد من فريق كوفيدس الفرنسي.
الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من السباق تنطلق غداً الثلاثاء من وينتر بارك إلى صخور شلال السجليات، على مسافة بطول 184 كلم، كما أن تحقيق المراكز المتقدمة في المراحل الأولى للسباق، يعد حافزاً كبيراً للفرق المشاركة في الطواف، وخطوة مهمة للوصول إلى منصة التتويج التي تتطلب قطع المسافة الإجمالية لمراحل السباق الخمس، والتي تصل مسافتها كاملةً إلى 830 كلم.
يعد سباق "طواف السعودية 2023"، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، والذي تتضمن أهدافه الإستراتيجية تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية، إذ بلغت نسبة الأشخاص الممارسين للنشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعياً في المملكة نحو 48%، كما يعمل البرنامج جاهداً على تحسين جودة حياة الفرد، عبر استحداث خِيارات متنوعة تحفزه للمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى.