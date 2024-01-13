على "ملاعب أسباير".. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة عُمان الافتتاحية في كأس آسيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب عُمان يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملاعب أسباير" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات ثم تمارين تكتيكية بعدها أُجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
يواصل "الأخضر" يوم غدٍ الأحد استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة مساءً، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
من جهة أخرى، اجتمع ممثلو اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، مساء اليوم السبت ببعثة المنتخب في مقر إقامتهم في دولة قطر. ورحبت اللجنة في بداية اجتماعها ببعثة الأخضر، متمنية أن تكون نسخة مميزة للجميع، وتم خلال الاجتماع تسليم مدير المنتخب حسين الصادق شعار البطولة، كما تم تسليم قائد الأخضر "سالم الدوسري" درع المشاركة في كأس آسيا 2023، بعدها عُقدت ورشتا عمل الأولى للاعبين برفقة الجهازين الفني والطبي للحديث عن العمليات التحكيمية واللوائح المتبعة، فيما أُجريت الورشة الثانية للأجهزة الإدارية والطبية والإعلامية للحديث عن سائر التنظيمات الخاصة بالبطولة.