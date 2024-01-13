على "ملاعب أسباير".. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة عُمان الافتتاحية في كأس آسيا

من جهة أخرى، اجتمع ممثلو اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، مساء اليوم السبت ببعثة المنتخب في مقر إقامتهم في دولة قطر. ورحبت اللجنة في بداية اجتماعها ببعثة الأخضر، متمنية أن تكون نسخة مميزة للجميع، وتم خلال الاجتماع تسليم مدير المنتخب حسين الصادق شعار البطولة، كما تم تسليم قائد الأخضر "سالم الدوسري" درع المشاركة في كأس آسيا 2023، بعدها عُقدت ورشتا عمل الأولى للاعبين برفقة الجهازين الفني والطبي للحديث عن العمليات التحكيمية واللوائح المتبعة، فيما أُجريت الورشة الثانية للأجهزة الإدارية والطبية والإعلامية للحديث عن سائر التنظيمات الخاصة بالبطولة.