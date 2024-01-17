يمثلون 11 فريقًا عالميًا.. 22 سائقًا عالميًا يشاركون في النسخة السادسة من سباق الدرعية إي بري فورمولا إي 2024

ويعود السباق من جديد ليعِدَ الجماهير بمنافسات قوية تجمع بين السرعة والمهارة في سباقين ليليين في أرجاء المنطقة التاريخية المسجلة بموقع التراث العالمي لليونسكو، حيث ضمّت قائمة الأسماء المشارِكة مجموعة من أشهر السائقين يتقدمهم سائق فريق أندريتي جلوبال وحامل لقب البطولة العالمية في العام الماضي البريطاني "جايك دينيس" الذي احتلّ المركز الثاني في كلتا الجولتين من سباق الدرعية إي بري 2023، بالإضافة إلى 6 من حاملي ألقاب بطولة العالم السابقين.