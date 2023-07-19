الهولندي Manuel بطلاً لكأس العالم FIFAe World Cup 2023™ ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال
خطف الهولندي Manuel لقب بطولة كأس العالم FIFAe World Cup 2023™، آخر بطولات نهائيات FIFAe 2023 ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، بعد 4 أيام من المنافسات التي جمعت أفضل محترفي العالم في بوليفارد رياض سيتي.
وتمكّن الهولندي البالغ من العمر 18 عامًا من تحقيق الفوز في المباراة النهائية أمام خصمه الأسترالي Mark11 من خلال ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهت المباراة الأولى بالتعادل بنتيجة 2-2 والثانية بنتيجة 1-1. ليحصل بذلك Manuel على كأس البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 300,000 دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار، في حين حصل Mark11 على جائزة المركز الثاني البالغة 150,000 دولار.
شعور لا يوصف
وقال Manuel في المؤتمر الصحفي عقب فوزه بالبطولة: "كان شعوري لا يُوصف بعد تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة، واحتفلت بشكل جنوني مع زملائي وفريق التدريب. بعد خسارتنا لنهائي كأس الأمم كان من الصعب التركيز والاستعداد لكأس العالم والتي تعد البطولة الأكبر والأهم هذا العام. وشعور الانتصار بعد الخسارة أمر رائع وهو أفضل ما يمكنه أن يحدث لأي لاعب. وفخور بأن أكون الفائز في النهاية وأتمنى الاستمرار في تحقيق الألقاب العالمية مستقبلاً".
وشدد Manuel على أن تجربته في المملكة خلال فترة وجوده في موسم الجيمرز: أرض الأبطال كانت مميزة، وشكر القائمين على الحدث العالمي على الاستضافة، وعلى ترحيبهم والتنظيم الاحترافي للبطولات، وأوضح أنه يتطلع إلى العودة مرة أخرى والمشاركة في البطولات التي تحتضنها المملكة.