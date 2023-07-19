الهولندي Manuel بطلاً لكأس العالم FIFAe World Cup 2023™ ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال

وقال Manuel في المؤتمر الصحفي عقب فوزه بالبطولة: "كان شعوري لا يُوصف بعد تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة، واحتفلت بشكل جنوني مع زملائي وفريق التدريب. بعد خسارتنا لنهائي كأس الأمم كان من الصعب التركيز والاستعداد لكأس العالم والتي تعد البطولة الأكبر والأهم هذا العام. وشعور الانتصار بعد الخسارة أمر رائع وهو أفضل ما يمكنه أن يحدث لأي لاعب. وفخور بأن أكون الفائز في النهاية وأتمنى الاستمرار في تحقيق الألقاب العالمية مستقبلاً".