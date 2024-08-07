رياضة
باريس.. "أبوطالب" تخسر في ربع النهائي أمام المصنفة الأولى عالمياً في التايكوندو
خسرت -قبل قليل- لاعبة التايكوندو السعودية دنيا أبوطالب في ربع النهائي أمام المصنفة الأولى عالمياً ضمن منافسات أولمبياد باريس.
وكانت لاعبة التايكوندو السعودية دنيا علي أبوطالب قد حققت انتصاراً مميزاً في لقائها أمام الإسرائيلية أبيشاغ سامبرغ، ضمن منافسات التايكوندو النسائي لوزن 49 كجم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وخلال النزال الذي جرى ظُهر الأربعاء، انتصرت لاعبة التايكوندو السعودية بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، لتتأهل لدور ربع النهائي من المنافسات قبل خسارتها في وقت لاحق.