باريس.. "أبوطالب" تخسر في ربع النهائي أمام المصنفة الأولى عالمياً في التايكوندو

وكانت لاعبة التايكوندو السعودية دنيا علي أبوطالب قد حققت انتصاراً مميزاً في لقائها أمام الإسرائيلية أبيشاغ سامبرغ، ضمن منافسات التايكوندو النسائي لوزن 49 كجم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.