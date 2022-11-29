لاعب الأخضر " كنو ": نسعى أمام المكسيك لكتابة التاريخ

قال لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد كنو، إن مواجهة المكسيك، «حياة وموت» بالنسبة للاعبي الأخضر، مؤكداً في الوقت ذاته، أنهم سيقدمون كل ما يملكون، خلال المباراة التي تجمعهما، الأربعاء، على ملعب لوسيل، في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.