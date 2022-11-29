لاعب الأخضر " كنو ": نسعى أمام المكسيك لكتابة التاريخ

قال لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد كنو، إن مواجهة المكسيك، «حياة وموت» بالنسبة للاعبي الأخضر، مؤكداً في الوقت ذاته، أنهم سيقدمون كل ما يملكون، خلال المباراة التي تجمعهما، الأربعاء، على ملعب لوسيل، في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.
ويواجه الأخضر نظيره المكسيكي، بأمل التأهل إلى ثمن النهائي، حيث إن انتصاره يؤهله مباشرة دون النظر في مباراة الأرجنتين وبولندا، متصدر وثاني المجموعة الثالثة.
وتابع كنو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة المكسيك، اليوم الثلاثاء: "هذه المباراة حياة أو موت، سنقدم كل ما لدينا حتى نكتب التاريخ، سنعمل ما في للظهور بالصورة المطلوبة".
واختتم: "نحترم المكسيك، والانتصار عليهم غداً يعني لنا الكثير، وكل لاعب منا يرغب في تقديم كل ما يملك لكتابة تاريخ الوطن".