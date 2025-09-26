وكيل جامعة حائل توج الأبطال .. جامعة الملك فهد تتوج ببطولة شطرنج الجامعات

ونالت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المركز الأول والميداليات الذهبية، وجاءت جامعة أم القرى في المركز الثاني، ونال لاعبوها الميداليات الفضية، وبالمركز الثالث جامعة القصيم وحققت الميداليات البرونزية .