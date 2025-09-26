وكيل جامعة حائل توج الأبطال .. جامعة الملك فهد تتوج ببطولة شطرنج الجامعات

حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لقب بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للشطرنج، ضمن الموسم الـ16 لبطولات الاتحاد، واستضافتها جامعة حائل، على مدار 3 أيام.
وتوج وكيل جامعة حائل الدكتور زيد الشمري، وممثل الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، مدير البطولة علي المنيع الفائزين بالمراكز الأولى اليوم في المدينة الجامعية.
ونالت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المركز الأول والميداليات الذهبية، وجاءت جامعة أم القرى في المركز الثاني، ونال لاعبوها الميداليات الفضية، وبالمركز الثالث جامعة القصيم وحققت الميداليات البرونزية .