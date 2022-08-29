آخرها حكم مباراة الاتفاق والطائي.. هنا قصص لأشهر حالات الإغماء داخل الملاعب السعودية

وعرّف الطب حالة قوميز بعد أن تكررت سابقًا بأنها نوبة مبهمة أو استجابة وعائية مبهمة يطلق عليها الإغماء العصبي القلبي، وسبب هذه الحالة كما يراها الأطباء الإجهاد وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، كما حدث في مباراة الأهلي التي جرت وسط درجات مرتفعة من الحرارة والرطوبة، وتحدث أيضًا لأسباب أخرى لها علاقة بالدم، مثل الانخفاض أو الارتفاع المفاجئ، وكذلك الحالة النفسية والضغط العاطفي.