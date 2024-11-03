مواصلة التألق العالمي..37 ميدالية متنوعة حصيلة المنتخبات والفرق السعودية في دولية قطر للتايكوندو

وظفرت اللاعبة ندى المقوشي بذهبية البراعم في وزن (44) ونالت طيبة الشريف الفضية في وزن (46) للكبار، وجاءت باقي الميداليات البرونزية للكبار هاني الشهراني في وزن (54) و شهلا العتيبي في وزن (33) ناشئين، وشيخة آل عريج في وزن (37) ناشئين وليان كعبي في وزن (51) بذات الدرجة.