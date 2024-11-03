مواصلة التألق العالمي..37 ميدالية متنوعة حصيلة المنتخبات والفرق السعودية في دولية قطر للتايكوندو

اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في منافسات بطولة قطر الدولية التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة على قاعة لوسيل وسط مشاركة (40) دولية بما يزيد عن (1440) لاعباً ولاعبة بمختلف الدرجات( براعم ، ناشئين ، شباب ، كبار ).
وحقق الأخضر السعودي سبع ميداليات متنوعة، حيث جددت ثالثة العالم وصاحبة الميدالية الذهبية الآسيوية دنيا أبو طالب تألقها ونالت الذهبية في وزن( 53) على صعيد الكبار.
وظفرت اللاعبة ندى المقوشي بذهبية البراعم في وزن (44) ونالت طيبة الشريف الفضية في وزن (46) للكبار، وجاءت باقي الميداليات البرونزية للكبار هاني الشهراني في وزن (54) و شهلا العتيبي في وزن (33) ناشئين، وشيخة آل عريج في وزن (37) ناشئين وليان كعبي في وزن (51) بذات الدرجة.
يذكر أن مشاركة الفرق السعودية في البطولة رفعت نصاب الميداليات إلى عشر ذهبيات، وسبع فضيات وعشرين برونزية، ويصبح الإجمالي إلى جانب ميداليات لاعبي المنتخب سبعاً وثلاثين ميدالية متنوعة.
وأشرف فنياً على المنتخب السعودي المدرب الروسي قربان بوغداييف، والوطنيان محمد سعد القحطاني وفهد الدويسان، وإدارياً هتوف العقيل ومنال العندس وعلي الهاشم، وطبياً لارا كاظم ومحمد ازعوفي وإبراهيم الكداشي.
وأبدى مدير المنتخبات الكابتن ناصر القحطاني ، اعتزازه بالنتائج التي تحققت وقال: "نفتخر بالأبطال الذين واصلوا تألقهم في المشاركة الدولية.
وأضاف: "هذا المنجز جاء بعد توفيق الله ثم بالجهود التي يبذلها رجالات الاتحاد وعلى رأسهم العميد شداد العمري، الذي نهض باللعبة وأصبح لاعبو ولاعبات الأخضر يمسكون بالقمة العالمية والدولية.