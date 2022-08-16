الملاكمون يدشِّنون تدريباتهم الرسمية في نادي الخطوط السعودية بجدة

وتوالى ظهور الملاكمين على الحلبة؛ إذ قدم الملاكم السعودي زياد المعيوف عرضًا شيقًا، نال إعجاب الجماهير، تبعه تدريب الملاكم السويدي بادو جاك، والملاكم الفرنسي ماثيو بودرليك، ثم الملاكم البريطاني كالوم سميث، والملاكم الصيني زيلي تشانغ، وأخيرًا الملاكم الكرواتي فيليب هرجوفيتش، قبل أن يرتفع الحماس عند دخول البريطاني أنتوني جوشوا؛ ليُختَتم اليوم بتدريب بطل العالم الحالي الأوكراني أولكسندر أوسيك.