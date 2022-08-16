الملاكمون يدشِّنون تدريباتهم الرسمية في نادي الخطوط السعودية بجدة

أجرى مساء اليوم الملاكمان الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، ومنافسه البريطاني "أنتوني جوشوا"، تدريبًا مفتوحًا أمام الجماهير وممثلي وسائل الإعلام في الصالة الرياضية التابعة لنادي الخطوط السعودية في جدة، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد المواجهة المرتقبـة بينهما على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل "نزال البحـر الأحمر".
وكان التدريب بوجود العديد من الملاكمين المشاركين في النزالات الثـانوية، وانطلق عند الساعة الخامسة مساء بتدريب حي للملاكم الإماراتي راشد بالحصا، تبعه الملاكم الأردني بدر السمرين، ثم الملاكم الأمريكي أندرو تابيتي.
وتوالى ظهور الملاكمين على الحلبة؛ إذ قدم الملاكم السعودي زياد المعيوف عرضًا شيقًا، نال إعجاب الجماهير، تبعه تدريب الملاكم السويدي بادو جاك، والملاكم الفرنسي ماثيو بودرليك، ثم الملاكم البريطاني كالوم سميث، والملاكم الصيني زيلي تشانغ، وأخيرًا الملاكم الكرواتي فيليب هرجوفيتش، قبل أن يرتفع الحماس عند دخول البريطاني أنتوني جوشوا؛ ليُختَتم اليوم بتدريب بطل العالم الحالي الأوكراني أولكسندر أوسيك.