حادثة غريبة في مباراة المغرب وإسبانيا في نصف النهائي بأولمبياد باريس

شهدت مباراة منتخب المغرب ونظيره الإسباني في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024 حالة غريبة، من النادر أن نشاهدها في ملاعب كرة القدم.
فقد تعرَّض الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف للإصابة خلال مباراة المنتخبين المقامة على أرض ملعب "فيلودروم" في مدينة مارسيليا الفرنسية؛ وسقط إثرها على الأرض نتيجة اصطدامه بأحد لاعبي إسبانيا، وذلك في الدقيقة الـ14 من زمن المباراة.
ولم يتمكن الحكم الأوزبكي من مواصلة إدارة المباراة؛ وطلب التبديل، وخرج؛ لينزل بدلاً منه الحكم الرابع السويدي غلين نيبيرغ؛ ليستكمل إدارة المباراة بدلاً منه.
الجدير ذكره أن قانون الكرة يسمح باستبدال الحكم في حالة إصابته بالحكم الرابع الذي يتولى المسؤولية بقية المباراة.