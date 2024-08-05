حادثة غريبة في مباراة المغرب وإسبانيا في نصف النهائي بأولمبياد باريس

فقد تعرَّض الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف للإصابة خلال مباراة المنتخبين المقامة على أرض ملعب "فيلودروم" في مدينة مارسيليا الفرنسية؛ وسقط إثرها على الأرض نتيجة اصطدامه بأحد لاعبي إسبانيا، وذلك في الدقيقة الـ14 من زمن المباراة.