بعد توجيه رئيس الحكومة العراقية بشأنها.. لماذا مباراة العراق والأردن "مهمة"؟

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة بيوم، قال الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، إن "الفوز في هذه المواجهة سيكون خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه ليس حاسماً للتأهل، كما أن الخسارة لا تعني نهاية الطريق".