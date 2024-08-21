تسمية أولى جولات دوري روشن السعودي بـ "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية"

ويأتي هذا الإعلان تقديرًا لإنجازات النسخة الأولى من البطولة العالمية، وقبيل أسبوع واحد فقط من ختام الحدث العالمي، إذ من المقرر أن يختتم الأحد المقبل، بعد ثمانية أسابيع خاض خلالها أكثر من 1500 لاعب ينتمون لـ 500 فريق، منافسة 22 بطولة بمجموع جوائز 60 مليون دولار، أسهمت في تعزيز مكانة الرياض كعاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية.