كأس الملك سلمان للأندية تنطلق بمشاركة 16 ناديًا .. عهد جديد لبطولات الاتحاد العربي

وفي المباراة الثانية يلتقي الصفاقسي التونسي مع الشرطة العراقي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في تمام السادسة مساءً، كما يلعب فريقا أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، في تمام الثامنة مساءً.