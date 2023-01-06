اتحاد الهجن يُصدر برنامج "دوري هجان" ويعلن عن تفاصيل جوائزه

وتبدأ المرحلة التمهيدية من ميداني الطائف وسكاكا يوم 21 /1/ 2023م، وتتواصل في ميداني الصويدرة بالمدينة المنورة، والسيح في المنطقة الشرقية يوم 28 من الشهر نفسه، بينما ينطلق السباق في ميداني القصيم ونجران في الرابع من فبراير المقبل، ثم ميداني حائل ورماح في الرياض يوم 11 فبراير، وأخيراً ميدان تبوك الذي يشهد أول سباق على أرضه في الـ18 من فبراير المقبل، وستكون المرحلة النهائية على ميدان رماح بالرياض بتاريخ 25/ 2/ 2023م.