المدرب الوطني "المطلق" لـ"سبق": عبدالرحمن غريب إضافة فنية كبيرة للنصر

وصف المدرب الوطني صالح المطلق، تعاقد النصر، مع الدولي "غريب" القادم من النادي الأهلي، بالصفقة الكبيرة، والقيمة الفنية العالية.
وقال المطلق لـ"سبق": الظفر بخدمات اللاعب عبدالرحمن غريب لمدة 4 سنوات، يُعد إضافة كبيرة لفريق النصر الكروي، ويبقى نجاح اللاعب مع المنظومة الجديدة بيده، إلى جانب مساندة الأجهزة الفنية وزملائه اللاعبين.
وأكد لاعب النصر الدولي السابق "المطلق"، أن اللاعب عبدالرحمن غريب فَرَض وجوده على خارطة الأهلي قبل الانتقال لصفوف النصر كما هو الحال في قائمة المنتخب السعودي؛ متمنيًا للاعب التوفيق مع النصر ومع الأخضر في كأس العالم 2022 في قطر.