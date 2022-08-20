المدرب الوطني "المطلق" لـ"سبق": عبدالرحمن غريب إضافة فنية كبيرة للنصر

وأكد لاعب النصر الدولي السابق "المطلق"، أن اللاعب عبدالرحمن غريب فَرَض وجوده على خارطة الأهلي قبل الانتقال لصفوف النصر كما هو الحال في قائمة المنتخب السعودي؛ متمنيًا للاعب التوفيق مع النصر ومع الأخضر في كأس العالم 2022 في قطر.