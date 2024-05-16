حطم الهيمنة الكورية.. "أخضر التايكوندو" يعانق الذهب آسيويا للمرة الأولى ‎

من جانبه، أعرب رئيس الوفد ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، عن اعتزازه بالنتائج التي تحققت وقال: "نحمد الله -عز وجل- على توفيقه فاليوم نفتخر بالأبطال الذين كتبوا التاريخ وتوشحوا الذهب للمرة الأولى في تاريخ التايكوندو السعودي، على اعتبار أن ميدالية اللاعبة دنيا الأولى في تاريخ التايكوندو على صعيد السيدات، والحال ذاتها للكابتن رياض الذي حقق أول ذهبية في تاريخ اللعبة للرجال، وما يزيدنا فخراً رفع علم المملكة عالياً بتحقيق هذا المنجز والذي أتى بعد توفيق الله ثم بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة في المملكة من قيادتنا الرشيدة والمتابعة والدعم اللامحدود من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه الأمير فهد بن جلوي.