حطم الهيمنة الكورية.. "أخضر التايكوندو" يعانق الذهب آسيويا للمرة الأولى ‎

كتب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو تاريخاً جديداً في الإنجازات الخارجية، بعد فوزه بميداليتين ذهبيتين اليوم في منافسات البطولة الآسيوية السادسة والعشرين المقامة في مدينة (دانانغ الفيتنامية) على صالة قصر تيان سون الرياضية.
وجاءت باكورة الميداليات عن طريق اللاعبة دنيا أبو طالب في وزن 53 كجم بعد فوزها على لاعبات منتخبات الهند والفلبين والصين تايبيه في مشوارها البطولي.
وفي اللقاء الختامي انتصرت على لاعبة منتخب تايلند بجولتين مقابل جولة واحدة.
وتعد ميدالية اللاعبة دنيا الذهبية الأولى في تاريخ منافسات التايكوندو، فيما عزز اللاعب رياض الظافري وزن (54) الفرحة بتحقيقه الميدالية الذهبية وهي الثانية في تاريخ لعبة التايكوندو بعد اللاعبة دنيا التي حصدتها في ذات البطولة.
وانتصر الظافري على لاعبي منتخبات اليابان وتايلند وكوريا الجنوبية قبل أن يكسب النهائي المثير على نظيره الباكستاني بجولتين مقابل جولة.
وأشرف على المنتخب فنياً المدرب الروسي قربان بوغداييف ويساعده الوطني محمد القحطاني والأجهزة المساندة الدكتور عبدالعزيز ذيب والإخصائيين محمد ازعوفي ومهند الطاسان ومحمد الحسيني، وإدارياً مدير المنتخب ناصر القحطاني ونائب رئيس الاتحاد محمد الوبران.
من جانبه، أعرب رئيس الوفد ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، عن اعتزازه بالنتائج التي تحققت وقال: "نحمد الله -عز وجل- على توفيقه فاليوم نفتخر بالأبطال الذين كتبوا التاريخ وتوشحوا الذهب للمرة الأولى في تاريخ التايكوندو السعودي، على اعتبار أن ميدالية اللاعبة دنيا الأولى في تاريخ التايكوندو على صعيد السيدات، والحال ذاتها للكابتن رياض الذي حقق أول ذهبية في تاريخ اللعبة للرجال، وما يزيدنا فخراً رفع علم المملكة عالياً بتحقيق هذا المنجز والذي أتى بعد توفيق الله ثم بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة في المملكة من قيادتنا الرشيدة والمتابعة والدعم اللامحدود من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه الأمير فهد بن جلوي.
وأضاف: "أشكر الأبطال والطواقم الفنية والإدارية على ما قدموه في هذه المشاركة الآسيوية وبإذن الله طموحنا عالٍ، وسنواصل العمل لتحقيق النتائج المميزة في الاستحقاقات القادمة".
وأكد أن العمل والجهد الذي يبذله المسؤولون بالاتحاد أثمر عن هذه النتائج الرائعة والتي كانت مقرونة بمستويات مميزة وسط منافسة قوية.
وقال: "طريق طويل من الجد والاجتهاد أثمر عن حصد هذه الميداليات وأداء رائع لأبطالنا في الصراع الآسيوي السادسة والعشرين، وزاد خرجنا بمكاسب عديدة وسنعمل على تطويرها في المنافسات المقبلة".