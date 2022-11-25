"رينارد" مباراة بولندا ستكون أصعب من الأرجنتين

شدَّد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب السعودية، على أهمية مواجهة بولندا اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريقين: "البعض يقول إن الفوز على الأرجنتين جاء بضربة حظ. والشعب السعودي فخور بالفوز. وطموحاتنا عالية.. يجب علينا الاستمرار في التقدم من أجل سمعتنا الكروية".
وأضاف: "مباراة اليوم ستكون أصعب بالنسبة لنا. ربما؛ أهل زوجتي من بولندا؛ وهذا يصعب المباراة عليها، لكنها سترتدي قميص منتخب السعودية. أجدادي بولنديون، لكني اليوم أرتدي قميص السعودية".
وعن إصابة ياسر الشهراني قال رينارد: "ياسر الشهراني غادر إلى الرياض بعد لقاء الأرجنتين بطائرة خاصة. خضع للجراحة في البنكرياس، وعليه الخضوع لجراحات عدة في الوجه. هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. سنفتقده، وسنكافح من أجله. أما من سيلعب بدلاً منه فلديّ خياران: إما محمد البريك أو سلطان عبدالحميد. سترون اليوم".
وأردف: "أمامنا مباراتان مهمتان، وهدفنا الفوز. لعبنا مباراة واحدة فقط. أهم شيء التأهل للدور المقبل. سنحافظ على تواضعنا. إذا نسينا لن نقدم الأداء الجيد اليوم".
وتابع: "علينا أن نواصل تحسين الأداء، وتقليل فارق المستوى بيننا وبين الفرق الأخرى. ولنحقق ذلك يجب أن تتاح لنا بعض الفرص مثل كأس العالم".
وكشف رينارد تطورات إصابة سلمان الفرج قائلاً: "سلمان الفرج سيكون من الصعب أن يلعب معنا المزيد من المباريات خلال كأس العالم. وهو شيء نأسف له؛ لأنه قائدنا، وهو لاعب مهم لنا، مثل الشهراني".