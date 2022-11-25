"رينارد" مباراة بولندا ستكون أصعب من الأرجنتين

وعن إصابة ياسر الشهراني قال رينارد: "ياسر الشهراني غادر إلى الرياض بعد لقاء الأرجنتين بطائرة خاصة. خضع للجراحة في البنكرياس، وعليه الخضوع لجراحات عدة في الوجه. هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. سنفتقده، وسنكافح من أجله. أما من سيلعب بدلاً منه فلديّ خياران: إما محمد البريك أو سلطان عبدالحميد. سترون اليوم".