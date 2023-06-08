أخضر الصالات يكتسح نظيره منتخب طاجيكستان بثمانية أهداف في بطولة كأس العرب

وكان أخضر الصالات أنهى الشوط الأول بالتقدم بأربعة أهداف دون مقابل، سُجلت عن طريق: منصور الزهراني، وعمر الدبل، وعبدالله المغربي، وعبدالإله العتيبي. وفي الشوط الثاني واصل الأخضر سيطرته، وتمكّن من إضافة الهدف الخامس عن طريق نواف عروان، ليضيف فرحان الأسمري الهدف السادس، ليواصل الأخضر فرض أسلوبه على اللقاء، ويتمكّن اللاعب صالح القرني من إضافة الهدف السابع، وقبل نهاية المباراة سجل عمر الدبل الهدف الثامن لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 8-0.