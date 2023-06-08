أخضر الصالات يكتسح نظيره منتخب طاجيكستان بثمانية أهداف في بطولة كأس العرب

اكتسح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات نظيرَه منتخب طاجيكستان بنتيجة 8-0، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، على صالة وزارة الرياضة في محافظة جدة، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة المقامة حاليًّا في جدة.
وكان أخضر الصالات أنهى الشوط الأول بالتقدم بأربعة أهداف دون مقابل، سُجلت عن طريق: منصور الزهراني، وعمر الدبل، وعبدالله المغربي، وعبدالإله العتيبي. وفي الشوط الثاني واصل الأخضر سيطرته، وتمكّن من إضافة الهدف الخامس عن طريق نواف عروان، ليضيف فرحان الأسمري الهدف السادس، ليواصل الأخضر فرض أسلوبه على اللقاء، ويتمكّن اللاعب صالح القرني من إضافة الهدف السابع، وقبل نهاية المباراة سجل عمر الدبل الهدف الثامن لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 8-0.
وعلى الصعيد نفسه تحصّل حارس المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، حمود الدهان، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
هذا، وسيخوض أخضر الصالات، يوم السبت المقبل، مباراته الأخيرة في دور المجموعات، عندما يلتقي نظيره منتخب ليبيا.