يورو2024.. فرنسا تبلغ ربع النهائي على حساب بلجيكا

التحق منتخب فرنسا بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي (يورو2024) عقب فوزه على نظيره منتخب بلجيكا بهدف دون رد مساء يوم الاثنين على ملعب دوسلدورف أرينا في إطار مواجهات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا حتى 14 يوليو الجاري.
حسم التعادل السلبي مجريات الشوط الأول الذي شهد استحواذ المنتخب الفرنسي على أغلب أوقات المباراة فيما اعتمد المنتخب البلجيكي إغلاق مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة.
وفي الوقت القاتل خطف البديل كولو مواني هدف التأهل للمنتخب الفرنسي من تصويبة قوية ارتطمت بقدم المدافع فيرتونغين ليتغير مسارها وتفاجئ الحارس كاستيليز قبل أن تعانق الشباك عند الدقيقة 85.
وينتظر المنتخب الفرنسي في الدور الـ16مواجهة الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا التي ستُقام في وقت لاحق من اليوم.