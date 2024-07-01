يورو2024.. فرنسا تبلغ ربع النهائي على حساب بلجيكا

التحق منتخب فرنسا بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي (يورو2024) عقب فوزه على نظيره منتخب بلجيكا بهدف دون رد مساء يوم الاثنين على ملعب دوسلدورف أرينا في إطار مواجهات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا حتى 14 يوليو الجاري.