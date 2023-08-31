رئيس الشباب المكلف "الهويشان": خالص الشكر والامتنان لوزير الرياضة على دعمه واهتمامه الكبير في توسعة وتطوير ملعب النادي

قدم رئيس نادي الشباب المكلف، خليف الهويشان، بخالص الشكر والامتنان إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على دعمه واهتمامه الكبير في توسعة وتطوير ملعب نادي الشباب، وتأتي هذه الخطوة استجابة لمتطلبات تطوير الرياضة وتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويعد هذا المشروع إنجازًا تاريخيًا يعزز من مكانة نادي الشباب في الساحة الرياضية، ويُسهم في تحقيق أهدافه التطويرية، ومن خلال اهتمامه الفائق ومتابعته المستمرة، تم تحقيق هذا الإنجاز بجودة عالية ومعايير عالمية.
وعبّر الهويشان عن امتنانه لحرص واهتمام وزارة الرياضة على تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية. وهذا الصرح ليس مجرد ملعب، بل هو إرث رياضي تاريخي لنادي الشباب.
وأضاف: "نحن كشبابيين فخورون بهذا الإنجاز، ونشكر جهود سعادة وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب، ووكيل الوزارة للمنشآت الرياضية الذين أسهموا بكفاءتهم في دعم وتنفيذ هذا المشروع المهم، وأن تعاونهم وجهودهم الجادة أسهمت بشكل كبير في إنجاز هذا الصرح الرياضي البارز وتجسيد التطلعات الرياضية والوطنية.
كما تقدم الهويشان بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الشباب السابق برئاسة خالد البلطان.