رئيس الشباب المكلف "الهويشان": خالص الشكر والامتنان لوزير الرياضة على دعمه واهتمامه الكبير في توسعة وتطوير ملعب النادي

ويعد هذا المشروع إنجازًا تاريخيًا يعزز من مكانة نادي الشباب في الساحة الرياضية، ويُسهم في تحقيق أهدافه التطويرية، ومن خلال اهتمامه الفائق ومتابعته المستمرة، تم تحقيق هذا الإنجاز بجودة عالية ومعايير عالمية.