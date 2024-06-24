وزارة الرياضة تُوقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المسـار الرياضي

يشار إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة من مذكرات التفاهم، التي وقّعتها وزارة الرياضة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق التعاون المثمر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، والإسهام في رفع معدل ممارسي الرياضة بمختلف أنواعها، بما يتناسب مع فئات وشرائح المجتمع كافة.