المقاتل السعودي "عبدالله القحطاني" يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي.. أثناء مشاركته في حدث رابطة المقاتلين المحترفين في الرياض

وأضاف: "ليس لدي أي إخوة أو أخوات لأنني الطفل الوحيد؛ ولذلك قدمت لي والدتي كل الدعم منذ صغري. لقد قالت في كثير من الأحيان: إنها تريدني أن أصبح بطلًا للعالم في يوم من الأيام، ولهذا السبب أنا هنا اليوم؛ لأنها دفعتني نحو الفنون القتالية المختلطة. إنها لن تكون حاضرة في الأرينا لمشاهدة النزال، ولكنني أعلم أنها ستتابعني من المنزل، وسيكون من الرائع أن أفوز في هذه المواجهة".