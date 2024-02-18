المقاتل السعودي "عبدالله القحطاني" يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي.. أثناء مشاركته في حدث رابطة المقاتلين المحترفين في الرياض

يعتزم المقاتلُ السعودي عبد الله القحطاني أن يجعل والدته وبلده فخورين به، أثناء مشاركته في الحدث القتالي المرتقب "أبطال رابطة المقاتلين المحترفين" ضد "أبطال بيلاتور" في الرياض، نهاية الأسبوع المقبل.
وتعتبر مواجهة القحطاني أمام خصمه الهندي "إيدوكوندال راو" واحدةً من 12 نزالًا في بطاقة القتال غير المسبوقة في المملكة أرينا؛ حيث يتضمن الحدث مواجهات بين عدد من أفضل المقاتلين الدوليين وجهًا لوجه في الحدث النهائي، يوم السبت 24 فبراير.
وقال القحطاني: "كل نزال احترافي شاركت فيه كان خارج المملكة العربية السعودية، ولكن الآن لديّ فرصة لخوض نزال في وطني في الرياض. إنه لشرف كبير بالنسبة لي، وأنا متحمس للغاية؛ لأن أبناء بلدي سيتمكّنون من مشاهدتي مباشرة. أريد أن أقدم عرضًا رائعًا، وأن أظهر للعالم مدى جودة المقاتلين السعوديين".
وأضاف: "ليس لدي أي إخوة أو أخوات لأنني الطفل الوحيد؛ ولذلك قدمت لي والدتي كل الدعم منذ صغري. لقد قالت في كثير من الأحيان: إنها تريدني أن أصبح بطلًا للعالم في يوم من الأيام، ولهذا السبب أنا هنا اليوم؛ لأنها دفعتني نحو الفنون القتالية المختلطة. إنها لن تكون حاضرة في الأرينا لمشاهدة النزال، ولكنني أعلم أنها ستتابعني من المنزل، وسيكون من الرائع أن أفوز في هذه المواجهة".
ويؤكد القحطاني تقديرَه وثناءه لرابطة المقاتلين المحترفين، ويقول: إن استضافة مثل هذه الأحداث المرموقة لفنون القتال المختلطة يمكن أن تلهم مواطنيه للسير على خطاه: "قبل بضع سنوات لم يكن هناك سوى عدد قليل من المقاتلين المحترفين، لكنّ هذه الرياضة تنمو الآن بسرعة في المملكة؛ حيث أضحى للرياضات القتالية دورٌ كبير في ظهور الفنون القتالية. لقد أظهرت لهم كيف يمكنهم القتال، وكيف أنها تطورهم كأفراد. آمل أن يتمكّن الكثير من الأشخاص من السير على خطاي في يوم من الأيام".
وأضاف: "تعتبر رابطةُ المقاتلين المحترفين منظمةً كبيرة وتوفر منصة كبيرة للمقاتلين لعرض قدراتهم أمام جمهور عالمي. لقد شهدت نزالات قوية وهي تمتلك علاقات قوية مع المقاتلين، وهذا شعور جيد، وخاصة عندما نتمكّن من التنافس في مواجهة الأفضل في العالم.
كما يشهد حدثُ أبطال رابطة المقاتلين المحترفين ضد أبطال بيلاتور، أيضًا؛ ظهورَ "بياجيو علي والش"، حفيد الملاكم العالمي الشهير "محمد علي"، لأول مرة في فنون القتال المختلطة. وتضمّ قائمةُ المقاتلين البارزين الآخرين على البطاقة؛ كلًّا من: تياجو سانتوس، ويويل روميرو، وكلاي كولارد، وإيه جاي ماكي، وآرون بيكو، وغيرهم.