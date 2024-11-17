بالعلامة الكاملة.. الخليج يتخطّى أهلي سداب العماني ويتصدَّر مجموعته في "آسيوية اليد"

حقّق الفريقُ الأول لكرة اليد بنادي الخليج السعودي، العلامةَ الكاملة في الدور الأول بالبطولة الآسيوية الـ"27" للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للأندية، وذلك بعد انتصاره الرابع تواليًا على أهلي سداب العماني بنتيجة "40-19"، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في ختام دور المجموعات، ليتصدّر الخليجُ المجموعةَ الثانية برصيد "8" نقاط، ويتأهّل إلى الدور ربع النهائي.