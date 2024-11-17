رياضة

بالعلامة الكاملة.. الخليج يتخطّى أهلي سداب العماني ويتصدَّر مجموعته في "آسيوية اليد"

جانب من لقاء الخليج وأهلي سداب العماني في بطولة أسيا للكرة الطائرة
جانب من لقاء الخليج وأهلي سداب العماني في بطولة أسيا للكرة الطائرة
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حقّق الفريقُ الأول لكرة اليد بنادي الخليج السعودي، العلامةَ الكاملة في الدور الأول بالبطولة الآسيوية الـ"27" للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للأندية، وذلك بعد انتصاره الرابع تواليًا على أهلي سداب العماني بنتيجة "40-19"، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في ختام دور المجموعات، ليتصدّر الخليجُ المجموعةَ الثانية برصيد "8" نقاط، ويتأهّل إلى الدور ربع النهائي.

وقدّم الخليجُ مباراةً فنية عالية في مواجهة أهلي سداب العماني، وأنهى الشوط الأول لصالحه متقدمًا بنتيجة "19-8".

جدير بالذكر أنّ الخليج سجّل انتصاره الأول أمام مس كرمان الإيراني، ثم كاظمة الكويتي، والدحيل القطري، قبل أن يختتم مواجهات الدور الأول بالفوز على أهلي سداب العماني.

نادي الخليج
البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للأندية
نادي أهلي سداب العماني

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