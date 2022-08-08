لـ 3 مواسـم.. شبكة SSC" " ناقل حصري لكأس الملك والدوري والسوبر

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم أنه إشارة إلى البيان الصادر منهما بتاريخ 21 يوليو 2021 بشأن طرح كراسة النقل التلفزيوني بدءًا من موسم2022-2023.
وتم توقيع اتفاقية حقوق النقل الحصري لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين والـدوري السعودي للمحترفيـن وبطولة كأس السوبر السعودي لـ 3 مواسـم مع شبكة "SSC" الرياضية التابعة لشركة الرياضة السعودية بعقد بلغت قيمته 900 مليون ريال.
ويمتـاز العقـد الجديد باتسـاع الرقعة الجغرافية للمسابقات عبر بثها فـي منطقـة شـمال إفريقيا والشرق الأوسط، عن طريـق قنوات "SSC" وباقة الرياضة على شاهد و GOBX.
وتعكس الاتفاقية التي تمنح شـركة الرياضة السعودية حقوق البث الفضائـي والرقمـي لبطولة الدوري القيمة المرتفعة للمسابقات السعودية.
وأعـدت قنـوات SSC خمسـة برامج مختصة بكـرة القدم السعودية، بالإضافة إلى نشـرات إخبارية تعرض عبر قناة مفتوحة للمشـاهدين، كما سيتم نقل المباريات مجانًا بتقنية SD بينما سيتم النقل بتقنية Hd عبر قنوات خاصة بالاشتراكات على منصة GoBX ومنصة شاهد.