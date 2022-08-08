لـ 3 مواسـم.. شبكة SSC" " ناقل حصري لكأس الملك والدوري والسوبر

وأعـدت قنـوات SSC خمسـة برامج مختصة بكـرة القدم السعودية، بالإضافة إلى نشـرات إخبارية تعرض عبر قناة مفتوحة للمشـاهدين، كما سيتم نقل المباريات مجانًا بتقنية SD بينما سيتم النقل بتقنية Hd عبر قنوات خاصة بالاشتراكات على منصة GoBX ومنصة شاهد.