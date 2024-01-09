"غروهي" حارس الاتحاد في طريقه للانتقال إلى سانتوس البرازيلي

وذكرت صحيفة "Lance" البرازيلية أن مسؤولي سانتوس قد وضعوا غروهي ضمن أحد أهدافهم الأساسية للتعاقد معه خلال هذه الفترة؛ حيث يُجْرُونَ الآن محادثات مع حارس غريميو السابق الذي سيغادر الاتحاد بالفعل هذا الموسم.