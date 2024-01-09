"غروهي" حارس الاتحاد في طريقه للانتقال إلى سانتوس البرازيلي

أكدت العديدُ من التقارير الصحفية على اقتراب انتقال البرازيلي "مارسيلو غروهي" حارس مرمى الاتحاد، إلى صفوف نادي سانتوس البرازيلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وذكرت صحيفة "Lance" البرازيلية أن مسؤولي سانتوس قد وضعوا غروهي ضمن أحد أهدافهم الأساسية للتعاقد معه خلال هذه الفترة؛ حيث يُجْرُونَ الآن محادثات مع حارس غريميو السابق الذي سيغادر الاتحاد بالفعل هذا الموسم.
وكشفت تقارير صحفية أيضًا أن "مارسيلو" يبحث عن نادٍ جديد للانضمام إليه بالميركاتو الشتوي الحالي، في ظلّ رغبة إدارة الاتحاد في ضمّ حارس محلّي جديد، وأفادت تقارير أخرى بأن العديد من الأندية البرازيلية تتنافس لضمّ حارس الاتحاد.