الأخضر تحت 16 عاماً يتغلب على كوريا الجنوبية ضمن الدورة الدولية الودية في إسبانيا

تغلّب المنتخب السعودي تحت 16 عاماً على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن الدورة الدولية الودية إسبانيا.
وسجلت أهداف الأخضر عن طريق اللاعبين علي مكي (هدفين)، ونواف عبدالله.
ودخل المدرب الإسباني ميشيل سلغادو المباراة بقائمة مكونة من: خالد الدوسري في حراسة المرمى، مروان اليامي، مبارك مسرحي، نواف الهويري، عمار ميمني، خالد شراحيلي، عادل حارثي، سليمان السليماني، كرم العيسى، نواف عبدالله، حامد آدم.
وتضم قائمة أخضر 16 عاماً للمشاركة في الدورة الودية (27) لاعباً، على النحو التالي: خالد الدوسري، عبدالله الماس، مساعد الشمري، نايف أبو العلا، مروان اليامي، عبدالرحمن المامي، تركي السعيد، عمار ميمني، جواد الهاشم، مبارك مسرحي، نواف الهويري، عبدالعزيز رباط، خالد شراحيلي، حسن العكروش، تميم الخالدي، عادل حارثي، تميم سراج، علي المكي، أنس هندي، كرم العيسى، نواف عبدالله، عمر الغانمي، سليمان السليماني، عبدالعزيز التمار، حامد آدم، علي القزواني، عبدالله الدوسري.