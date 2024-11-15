الأخضر تحت 16 عاماً يتغلب على كوريا الجنوبية ضمن الدورة الدولية الودية في إسبانيا

وتضم قائمة أخضر 16 عاماً للمشاركة في الدورة الودية (27) لاعباً، على النحو التالي: خالد الدوسري، عبدالله الماس، مساعد الشمري، نايف أبو العلا، مروان اليامي، عبدالرحمن المامي، تركي السعيد، عمار ميمني، جواد الهاشم، مبارك مسرحي، نواف الهويري، عبدالعزيز رباط، خالد شراحيلي، حسن العكروش، تميم الخالدي، عادل حارثي، تميم سراج، علي المكي، أنس هندي، كرم العيسى، نواف عبدالله، عمر الغانمي، سليمان السليماني، عبدالعزيز التمار، حامد آدم، علي القزواني، عبدالله الدوسري.