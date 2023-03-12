مدرب الشباب "مورينو": تنتظرنا مباراة صعبة أمام القوة الجوية.. والكأس هدفنا

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحافي، اليوم الأحد، الذي يسبق المواجهة: «سعيدين بوجودنا ونشكر الشعب العراقي على الاستقبال الرائع، تنتظرنا مباراة صعبة في بطولة مختلفة وقوية خصوصًا أننا في منتصف الموسم وننافس على بطولة الدوري، وتم تحديد المباراة بشكل سريع ونتمنى أن نقدم أداءً جيدًا ونحقق ما نطمح له في كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تعد هدفًا مهمًا لنا».