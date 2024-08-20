عصر جديد لكرة القدم النسائية بآسيا.. انطلاق دوري الأبطال بمنافسة تاريخية تجمع 13 ناديًا

وتتأهل الفرق الأربعة من الدور التمهيدي إلى دور المجموعات الذي يُقام من 6 إلى 12 أكتوبر، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى جانب أفضل فريقين بالمركز الثالث إلى ربع النهائي، المقرر في مارس 2025، مع إقامة الأدوار النهائية في مايو 2025.