عصر جديد لكرة القدم النسائية بآسيا.. انطلاق دوري الأبطال بمنافسة تاريخية تجمع 13 ناديًا

يبدأ عصر جديد لكرة القدم النسائية في آسيا يوم الأحد 25 أغسطس، مع انطلاق منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025، ويتنافس 13 ناديًا من أربع مجموعات على فرصة التأهل إلى دور المجموعات في هذه البطولة القارية.
وتُقام مباريات الدور التمهيدي بنظام التجمع والدوري المجزأ من 25 إلى 31 أغسطس، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة للانضمام إلى الأندية الثمانية المتأهلة مباشرة إلى دور المجموعات.
وباستثناء نادي بام خاتون الإيراني ونادي ناساف من أوزبكستان، فإن جميع الأندية المشاركة في الدور التمهيدي ستخوض أولى مشاركاتها القارية، في المجموعة الثالثة، يبدأ نادي أيه بي إف النيبالي موسمه القاري بمواجهة نادي ناساف في 25 أغسطس.
وفي 28 أغسطس، يلتقي فريق صباح الماليزي بنظيره إيه بي إف. في المجموعة الرابعة، يواجه فريق كلية رويال ثيمبو البوتاني نادي بام خاتون الإيراني في 25 أغسطس، بينما يلتقي نادي كيتشي من هونغ كونغ الصين بنادي كلية رويال تيمبو في 28 أغسطس.
وفي المجموعة الثانية، يستضيف استاد الأمير محمد في الأردن مباراة نادي ليون سيتي سايلرز السنغافوري أمام فريق أوديشا الهندي في 25 أغسطس، ويواجه نادي الاتحاد الأردني فريق ليون سيتي سايلرز في 28 أغسطس.
وفي المجموعة الأولى، تبدأ المنافسات في الرياض، حيث يلتقي نادي النصر السعودي بنادي مياوادي من ميانمار، ونادي يونغ إليفانتس من لاوس بنادي أبوظبي الإماراتي في 25 أغسطس.
وتتأهل الفرق الأربعة من الدور التمهيدي إلى دور المجموعات الذي يُقام من 6 إلى 12 أكتوبر، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى جانب أفضل فريقين بالمركز الثالث إلى ربع النهائي، المقرر في مارس 2025، مع إقامة الأدوار النهائية في مايو 2025.