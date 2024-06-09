بمناسبة تحقيق ثلاثية الموسم الرياضي 2023-2024.. أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال
استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تحقيق النادي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الدرعية للسوبر السعودي لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024.
ورحّب أمير منطقة الرياض بالجميع، وهنأهم بتحقيق هذه الإنجازات، منوهًا سموه بما تجده الأندية الرياضية بالمملكة من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة حفظها الله.
وحثّ الأمير فيصل الجميع على مواصلة العمل بجد واجتهاد، متمنيًا لجميع الأندية دوام التوفيق والنجاح في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبه، ثمّن رئيس شركة نادي الهلال اهتمام أمير منطقة الرياض ومتابعته للأندية الرياضية في المنطقة، مقدمًا الشكر والتقدير له على الاستقبال والاهتمام، الذي يأتي في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدًا أن ذلك يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة.