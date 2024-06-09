بمناسبة تحقيق ثلاثية الموسم الرياضي 2023-2024.. أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال

من جانبه، ثمّن رئيس شركة نادي الهلال اهتمام أمير منطقة الرياض ومتابعته للأندية الرياضية في المنطقة، مقدمًا الشكر والتقدير له على الاستقبال والاهتمام، الذي يأتي في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدًا أن ذلك يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة.