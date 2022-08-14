تأهل لبطولة العالم للقدرة والتحمُّل.. "المبطي" يحصد المركز الأول بتحدّي "سامورين"

حقّق الفارس السعودي ريان بن خالد المبطي، اليوم، المركز الأول في بطولة تحدّي سامورين الدولية للقدرة والتحمُّل في سلوفاكيا لمسافة 160 كم، وتأهل لبطولة العالم للقدرة والتحمُّل والمقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل بمدينة فيرونا في إيطاليا، إلى جانب زميله الفارس سليمان الخليفة، الذي حصل على بطاقة التأهل في وقتٍ سابق.