رياضة
ناصر الدوسري هلالياً حتى 2027
أعلن نادي الهلال اليوم الأحد تمديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول ناصر الدوسري حتى عام 2027م حسبما أعلن المركز الإعلامي للنادي.
نشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" مقطع فيديو لهدف ناصر الدوسري الشهير في مرمى بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في لقاء نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
وكان ناصر الدوسري قد صعد للعب للفريق الأول لكرة القدم في موسم 2018/19 ونجح اللاعب في جذب الأنظار بعدما قدم مستوى مميزاً سواء بالمركز الأساسي كلاعب وسط أو عندما تم الاستعانة به في مركز الظهير الأيسر لتغطية فترات غياب ياسر الشهراني.
وشارك" الدوسري" البالغ من العمر 24 عاماً مع فريق الهلال في 124 مباراة بكافة البطولات منذ تصعيده وسجل اللاعب 4 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.
وتوج رفقة الفريق بـ9 ألقاب هي الدوري السعودي للمحترفين 4 وكأس السوبر وفي كل من كأس الملك وأبطال آسيا.