ناصر الدوسري هلالياً حتى 2027

وكان ناصر الدوسري قد صعد للعب للفريق الأول لكرة القدم في موسم 2018/19 ونجح اللاعب في جذب الأنظار بعدما قدم مستوى مميزاً سواء بالمركز الأساسي كلاعب وسط أو عندما تم الاستعانة به في مركز الظهير الأيسر لتغطية فترات غياب ياسر الشهراني.