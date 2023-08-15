"الأخضر الصغير" يتغلب على نظيره الإماراتي.. ضمن بطولة ميرابرور عثمانوف

تغلب المنتخب السعودي لسن 16 عامًا لكرة القدم، على نظيره الإماراتي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن ختام منافسات بطولة ميرابرور عثمانوف الودية في أوزبكستان.