"الأخضر الصغير" يتغلب على نظيره الإماراتي.. ضمن بطولة ميرابرور عثمانوف

تغلب المنتخب السعودي لسن 16 عامًا لكرة القدم، على نظيره الإماراتي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن ختام منافسات بطولة ميرابرور عثمانوف الودية في أوزبكستان.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق عبدالرحمن سفياني في الدقيقة 15، ومؤيد سالم في الدقيقة 36، ومشعل الداؤود في الدقيقة 46، ومختار برناوي في الدقيقة 53.
ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت المباراة بقائمة مكونة من: عبدالرحمن العتيبي في حراسة المرمى، مؤيد سالم، مشعل الداؤود، حسين الحكيم، أحمد مسلم، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالرحمن سفياني، مختار برناوي، عبدالله هزازي، سالم صالح.