مدرب الاتحاد " غاياردو": نملك لاعبين جيدين .. و"المعيوف" : عملنا على تحسين الأداء

قال "غاياردو " مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الهلال، غداً الثلاثاء ، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، نخوض مباراة في غاية الأهمية وتنافسية أمام فريق قوي، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا.
وأضاف :" اللاعب جوتا عائد من إصابة طويلة في المفصل والعضلة الضامة، وحالياً هو في مرحلة الإعداد البدني، وخلال الأسبوع المقبل سوف ينضم إلى التدريبات الجماعية، وبعدها سوف يتم تقييمه ،والأمور التكتيكية تعتمد على التحليل الفني وتوظيف عناصر الفريق بأفضل شكل، ونحن نعتمد على مشاركة اللاعبين الجاهزين بدنيًا.
وأوضح :" أعتقد أنه تم إساءة فهم تصريحي حول أفضلية منافسنا في الدوري من حيث الأرقام والمركز، لكن في آسيا الوضع مختلف لأننا نملك لاعبين جيدين قادرين ويطمحون للفوز دائمًا.
وختم مدرب الاتحاد حديثه بالقول :" عندما ذكرت في المؤتمر السابق بأن هناك لاعبين غير متاحين فذلك بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، وأسوأ شيء هي الإصابات التي تعرض لها اللاعبون في أوقات هامة من المنافسات.
من جانبه، قال حارس الاتحاد عبد الله المعيوف:" الفريقان يملكان نجومًا كبارًا، وكلاهما لديهما عناصر خبرة ونتطلع إلى المنافسة إلى حصد اللقب، المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، وهي بمثابة الشوط الأول الذي نسعى للتقدم فيه، الفترة بين المباراة الماضية ومباراة الغد تعتبر قصيرة إلا أننا عملنا على تحسين الأداء.