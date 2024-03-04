مدرب الاتحاد " غاياردو": نملك لاعبين جيدين .. و"المعيوف" : عملنا على تحسين الأداء

من جانبه، قال حارس الاتحاد عبد الله المعيوف:" الفريقان يملكان نجومًا كبارًا، وكلاهما لديهما عناصر خبرة ونتطلع إلى المنافسة إلى حصد اللقب، المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، وهي بمثابة الشوط الأول الذي نسعى للتقدم فيه، الفترة بين المباراة الماضية ومباراة الغد تعتبر قصيرة إلا أننا عملنا على تحسين الأداء.