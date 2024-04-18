في افتتاح الجولة 28 من دوري روشن.. الشباب بخماسية يزيد من أوجاع أبها

عاد فريق الشباب الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات ،عبر بوابة ضيفه أبها بنتيجة 5 / 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم "شكري الحنفوش".
الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدف دون مقابل، جاء عن طريق البلجيكي"كراسكو" بعد استثماره لعرضية رائعة من زميله مصعب الجوير، في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 45+1.
وفي الشوط الثاني حرمت العارضة الشبابية هدف التعادل لأبها، بعد تسديدة قوية من سعد بقير.
وعاد الشباب لزيارة شباك الضيوف بهدف ثانٍ في "د57" عن طريق "حبيب ديالو"، كما توج لاعب الشباب "جونيور" حضوره بهدفين متتاليين، في الدقيقتين "78،84"، واختتم "كراسكو" الأهداف الخمسة، في الوقت بدلاً من الضائع 90+3.
بتلك النتيجة بلغ الشباب النقطة 35 في المركز التاسع، فيما بقي أبها في المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة.