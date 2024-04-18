في افتتاح الجولة 28 من دوري روشن.. الشباب بخماسية يزيد من أوجاع أبها

عاد فريق الشباب الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات ،عبر بوابة ضيفه أبها بنتيجة 5 / 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم "شكري الحنفوش".