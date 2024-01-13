مقابل 20 مليون يورو.. "رينان لودي" ظهير أولمبيك مارسيليا يقترب من الهلال

دخلت إدارة نادي الهلال في مفاوضات مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي للتعاقد مع ظهير أيسر الفريق، اللاعب البرازيلي "رينان لودي" خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وبحسب ما نشرته صحيفة "Relevo": فإن "رينان لودي" يقترب كثيرًا من الانتقال إلى الهلال، مشددة على أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي السعودي يخططون لدفع أكثر من 20 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.
وأكّد الإيطالي "جينارو جاتوزو" المدير الفني للنادي الفرنسي خلال تصريحات بالأمس، على أن هناك بالفعل محادثات جارية بين مسؤولي الهلال السعودي و"رينان لودي" في الوقت الحالي.
ويمتلك "رينان لودي" البالغ من العمر 25 عامًا، عقدًا مع أوليمبيك مارسيليا حتى 2028، الذي انضمّ إليه في يوليو الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 20 مليون يورو.