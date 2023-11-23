قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23.. المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة مع منتخبات: العراق وتايلاند وطاجكستان

أوقعت قرعةُ بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024م، السبت؛ المنتخبَ السعودي حامل اللقب في المجموعة الثالثة مع منتخبات العراق وتايلاند وطاجكستان.
وجرت مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة آسيا، اليوم، في الدوحة العاصمة القطرية التي تستضيف البطولةَ خلال الفترة من 15 أبريل إلى 3 مايو المقبلين، بعد شهرين من انتهاء كأس آسيا للكبار.
وأسفرت نتائج القرعة عن وقوع المنتخب القطري المستضيف في المجموعة الأولى مع منتخبات: أستراليا، والأردن، وإندونيسيا. فيما تصطدم الإمارات بمنتخبات: اليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، في المجموعة الثانية. ويتواجه الكويت مع منتخبات: أوزبكستان، وفيتنام وماليزيا، في المجموعة الرابعة.
وتم تصنيف منتخبات: قطر، والسعودية، وأوزبكستان، واليابان، في المستوى الأول، وأستراليا، والعراق، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، في "الثاني"، بينما حلت تايلاند، والإمارات، والأردن، والكويت، في المستوى الثالث، وطاجكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، والصين، في الرابع.
ومن المقرَّر أن يتأهّل البطل ووصيفه وثالث الترتيب، بشكل مباشر، إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف 2024، على أن يخوض صاحب المركز الرابع ملحق عالمي.