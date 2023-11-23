قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23.. المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة مع منتخبات: العراق وتايلاند وطاجكستان

وتم تصنيف منتخبات: قطر، والسعودية، وأوزبكستان، واليابان، في المستوى الأول، وأستراليا، والعراق، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، في "الثاني"، بينما حلت تايلاند، والإمارات، والأردن، والكويت، في المستوى الثالث، وطاجكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، والصين، في الرابع.