"سال" شريك استراتيجي لدوري روشن السعودي للمحترفين

وقَّعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأربعاء عقدًا مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجسـتية؛ تصبح بموجبه "سال" شريكًا لوجستيًّا من الفئة الذهبية لدوري روشن السعودي.
من جانبه، أكد سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلـس الإدارة الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن الشراكة مع سال تأتي ضمن استراتيجية التحول لدوري روشن السعودي، وذلك بزيادة قيمته الفنية والسوقية، وتعظيم إيراداته؛ للوصول للهدف الرئيسي، ووضعه ضمن أفضل عشرة دوريات في العالم.
فيما قال فيصل البداح، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة سال، إن قوة المنافسة في دوري روشن السعودي، الذي أصبح محط أنظار العالم، أغرتهم بتوقيع عقد الشراكة مع رابطة الدوري السعودي، مع وصول منافساته إلى أكثر من 180 دولة حول العالم.