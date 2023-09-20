"سال" شريك استراتيجي لدوري روشن السعودي للمحترفين

فيما قال فيصل البداح، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة سال، إن قوة المنافسة في دوري روشن السعودي، الذي أصبح محط أنظار العالم، أغرتهم بتوقيع عقد الشراكة مع رابطة الدوري السعودي، مع وصول منافساته إلى أكثر من 180 دولة حول العالم.